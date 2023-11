Com mais de 60 anos, os Rolling Stones continuam nos palcos e estão a preparar uma nova digressão.

A banda de Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood anunciou esta terça-feira, dia 21 de novembro, as datas da nova digressão "Hackney Diamonds". O primeiro concerto está marcado para 28 de abril em Houston e vai passar por várias cidades dos Estados Unidos até julho.

Mas um pormenor chamou a atenção dos fãs do grupo. Nos Estados Unidos, a digressão vai contar com o apoio da American Association of Retired Persons (AARP), associação norte-americana de pessoas reformadas.

Inicialmente, nas redes sociais, os fãs pensaram que seria uma brincadeira da banda. Mas, horas depois, o grupo confirmou as informações e adiantou que os membros da AARP vão ter acesso antecipado aos bilhetes.