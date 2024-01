Pelo 16.º ano consecutivo, a venda de discos de vinil cresceu no Reino Unido, com Taylor Swift e os Beatles a dominarem o top em 2023.

Segundo a Billboard, que citada dados da Official Charts Company, "1989 (Taylor's Version)" foi o disco de vinil mais vendido no Reino Unido no ano passado. No total, foram vendidas mais de 84 700 cópias no formato.

Já "Hackney Diamonds", dos The Rolling Stones, conquistou o segundo lugar no top de vendas de discos de vinil no Reino Unido, seguido por "Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd", de Lana Del Rey.

"Now And Then", a última canção dos Beatles, conquistou o título de single-vinil com mais vendas em 2023 no Reino Unido (33 mil cópias vendidas).