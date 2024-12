A Pollstar, considerada uma das mais prestigiadas publicações da indústria de concertos a nível mundial, revelou a lista das 10 digressões mais lucrativas de 2024.

Sem surpresa, Taylor Swift lidera o top do ano, com a "The Eras Tour", que se tornou na digressão mais lucrativa da história da música. Com 149 concertos, a artista norte-americana amealhou mais de 2,2 mil milhões de dólares em 21 meses - em 2024, a tour rendeu cerca de 1,043 mil milhões de dólares.

Já os Coldplay ocupam o segundo lugar da lista com a "Music of the Spheres Tour". "Summer Carnival Tour", de P!nk, fecha o top três das digressões mais lucrativas de 2024.

Luis Miguel, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Bad Bunny, Zach Bryan, Metallica e Madonna completam o top 10.

AS 10 DIGRESSÕES MAIS LUCRATIVAS DE 2024: