Nem todos somos mestres em astrologia, mas quem nunca foi 'espreitar' as previsões para no SAPO Lifestyle? Independentemente de saber ou não o seu sol, lua e ascendentes, há um site que lhe diz quais são as canções que combinam com o seu signo.

Através do Zodiac Affinity, site criado por Javier Blázquez, Lucas Aranda e Maria Artalejo, poderá descobrir quais as músicas que mais ouve no Spotify e que estão em sintonia com o seu signo.

Para descobrir a playlist, basta entrar no Zodiac Affinity, escolher o seu signo e fazer log in com a sua conta no Spotify.