Durante a final do Festival da Eurovisão, um segmento de humor protagonizado pela atriz Mel Giedroyc tornou-se no centro das atenções. O momento tinha como objetivo recordar a atuação de Donatan & Cleo (Polónia) na edição de 2014 do concurso, mas o jornal espanhol El Mundo associou o episódio a Portugal.

Na emissão, atrás da apresentadora e atriz Hannah Waddingham e de Mel Giedroyc, que surge a bater manteiga, apareceram várias bandeiras nacionais, levando o jornal a associar o momento de humor a Portugal.

"Não fosse a loucura de Käärijä e o momento erótico festivo de Portugal , pouco se diria sobre os grandes momentos da final da Eurovisão 2023", destaca a publicação. "O grande momento dos bailarinos na performance de Portugal merece todo o reconhecimento por dar a anedota festiva erótica da final da Eurovisão 2024", pode ler-se na edição online do jornal.

"Quem diz erotismo festivo diz porno. Sim, senhores, pornografia", acrescenta o El Mundo.