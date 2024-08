Oito anos depois, Adele prepara-se para fazer as malas e regressar à Europa. A cantora vai subir ao palco da Munich Messe, em Munique, nos dias 2, 3, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 30 e 31 de agosto.

O recinto preparado exclusivamente para os concertos da artista britânica tem capacidade para 80 mil pessoas. Nas redes sociais, as imagens do palco surpreenderam os fãs.

Veja as imagens:

Após terminar a sua residência artística em Las Vegas a 23 de novembro, Adele planeia uma longa pausa na carreira para seguir outros interesses artísticos.

Tal como afirmara num concerto em janeiro, a artista diz que um álbum não está no horizonte para os próximos tempos.

“Não tenho nenhum plano para novas músicas. Quero uma grande pausa depois disto e acho que quero fazer outras coisas criativas, pelo menos durante algum tempo”, disse numa entrevista ao canal alemão ZDF (citada pela Variety), antecipando uma série de concertos que dará em Munique em agosto.

Adele mantém a residência artística “Weekends With Adele” ("Fins de semana com Adele") no hotel Caesars Palace desde novembro de 2022.

Festivais de música e concertos impulsionam viagens

ADELE

A eDreams, agência de viagens online, divulgou os resultados de um novo estudo de mercado externo que revela que a música é atualmente um dos grandes factores impulsionadores de viagens.

De acordo com os dados, a maioria dos portugueses (89%) já viajou, ou pretende viajar, com o propósito específico de assistir a um evento musical. "Esta percentagem é superior à média global (77%) de todos os inquiridos neste estudo, e a segunda mais alta entre os vários países analisados pela eDreams", destaca o comunicado.

Em sentido contrário, apenas 12% dos portugueses disse não ter interesse em realizar uma viagem para assistir a um evento de música e apenas 3% dos que já viajaram com este propósito não pretende voltar a fazê-lo.

O estudo adianta ainda que "as gerações mais jovens são as mais dispostas a realizar uma viagem motivada pela existência de um concerto ou festival de música do seu interesse" - 91% dos jovens entre os 18 e os 24 anos.

Os inquiridos declararam também estar dispostos a viajar para fora do seu país ou até para outro continente para assistir a um evento musical – 82% dos portugueses e 57% dos inquiridos a nível global.

De acordo com o relatório, 45% dos portugueses viajaria para outro país europeu para assistir a um concerto ou festival, e 38% viajaria até para outro continente para o fazer.

Já no que toca à companhia para viajar para eventos musicais, o estudo apurou ainda que a maioria dos viajantes portugueses prefere ir com amigos (53%), seguindo-se a família (40%), e apenas 2% optaria por fazer este tipo de viagem sozinho.