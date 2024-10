Foi divulgado o primeiro trailer de "Better Man", o filme biográfico sobre o ícone britânico do pop Robbie Williams.

O filme realizado por Michael Gracey ("O Grande Showman") entrou na temporada de prémios após os elogios na antestreia mundial no Festival de Cinema de Telluride e também no de Toronto, o maior da América do Norte.

A isto não foi alheia a aposta criativa ousada do cineasta australiano: um macaco desenvolvido por efeitos visuais, incluindo a tecnologia de captura de movimentos, representa o biografado, desde o sucesso às lutas pessoais do cantor contra a toxicodependência e as memórias de uma infância turbulenta.:

"O filme traça o percurso de Williams desde os seus dias como membro da banda Take That, até à sua carreira a solo, marcada por grandes êxitos como 'Angels' e 'Let Me Entertain You'. Não se limitando à superfície do sucesso, ‘Better Man’ também expõe as lutas pessoais do cantor contra a toxicodependência, e as memórias de uma infância turbulenta, num retrato profundamente comovente e íntimo

A estreia nos cinemas portugueses está anunciada para janeiro de 2025, em plena temporada que culmina nos Óscares.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.