"Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things", canta Taylor Swift.

Robert Downey Jr. conquistou as redes sociais ao recitar o tema "Black Space", single do álbum "1989", editado em 2014. O ator decidiu ler os versos da canção no início de uma recente entrevista à W Magazine.

"Vou fazer a minha interpretação de 'Black Space', de Taylor Swift. Vou ler como se fosse poesia", diz Robert Downey Jr. no vídeo partilhado nas redes sociais.