O Rock in Rio Lisboa renova mais uma vez a parceria com a Sociedade Ponto Verde (SPV) na edição especial dos 20 anos do festival em Portugal, anunciou a organização do evento esta quinta-feira, 18 de abril.

De mãos dadas desde 2008, as duas organizações juntam-se novamente numa parceria pela sustentabilidade e pelo futuro, através da campanha Acerta & Recicla, que pretende unir conceito de gamificação e de sensibilização em prol de mais e melhores práticas de reciclagem de embalagens em contexto festivo.

Considerado um evento zero resíduos em aterro desde 2016, e encaminhando corretamente todos os resíduos para reciclagem e valorização energética e orgânica, o Rock in Rio, em conjunto com a Sociedade Ponto Verde, a Valorsul, a Câmara Municipal de Lisboa e outras entidades, tem vindo a desenhar ao longo dos anos um plano de gestão sustentável do festival. Com a correta separação e envio para a reciclagem do papel, o festival poupou 5,8 milhões de litros de água, o abate de 1.200 árvores (o equivalente a 24 hectares de floresta) e a emissão de 1.800 quilos de poluentes atmosféricos e 150 toneladas de CO2 na produção de papel de materiais virgens.

A energia poupada na produção de papel com materiais virgens daria para fornecer 900 habitações durante um ano. Com a correta separação e envio para reciclagem do plástico, o festival poupou 23 toneladas de petróleo e 315 toneladas de CO2 na produção de papel de materiais virgens. Já com a correta separação e envio para reciclagem do vidro, o festival poupou 24 toneladas de matéria-prima, 4,5 toneladas de petróleo e a emissão de 91 toneladas de CO2, nota a organização. No total, as emissões evitadas equivalem ao emitido por um veículo ao dar 111 voltas à Terra.

No âmbito da parceria com a SPV, já foi possível reciclar mais de 420 toneladas de resíduos, o que reforça também a atuação da Sociedade Ponto Verde na área da literacia ambiental e da sensibilização dos cidadãos, sublinha a organização do evento.

Na 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, o desafio será aumentar a taxa de resíduos enviados para reciclagem e reduzir o volume de resíduos que vão para valorização energética. Para tal, a SPV tem a decorrer a campanha Acerta & Recicla até 14 de maio, que além de premiar os mais atentos, visa também a sensibilização à ação sustentável.

A presença da SPV no evento vai ser marcada de diversas formas: uma ativação da Acerta & Recicla no recinto que vai levar os festivaleiros ao Rock in Rio Brasil; estruturas para a correta separação de resíduos; e mochileiros com ecopontos móveis a circular pelo recinto, para maior conveniência na deposição de embalagens dos festivaleiros.

“Estamos juntos desde 2004, num compromisso pela sustentabilidade e pelo futuro. São 20 anos de Rock in Rio Lisboa e 20 anos de uma parceria histórica com a Sociedade Ponto Verde que nos permitiu reduzir o impacto ambiental do festival com a valorização e reciclagem de todos os resíduos gerados, não enviando nada para aterro. Em 2024 vamos reforçar este compromisso com a SPV, tudo por um mundo melhor”, refere a Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio Lisboa, Roberta Medina.

Medidas ambientais da 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa

O Rock in Rio Lisboa visa nesta edição especial de 20 anos alcançar vários objetivos ambientais.

Em termos materiais:

A relva sintética, alcatifa e tecidos serão armazenados ou doados;

Mais de 70% das lonas serão armazenadas, sendo que nesta edição o festival vai aproveitar as lonas de outras edições;

A madeira será 100% doada ou reciclada

Área VIP Gato Preto Rock in Rio:

A madeira e a alcatifa irão para doação ou reciclagem;

Os tecidos serão guardados;

Todos os aparelhos de ar condicionado terão classe energética A+;

Todas as lonas, tendas, relva e mobiliário serão alugados

Paisagismo:

O material será também todo alugado ou doado, à exceção das flores em vasos que serão posteriormente plantadas no recinto.

Redução do consumo excessivo de plástico – o adeus ao Sofá Rock in Rio:

Em prol da sustentabilidade, o Sofá Rock in Rio já não será distribuído no festival, como medida diretamente associada à intenção de consciencializar para a redução do consumo excessivo de plástico aos seus visitantes;

Instalação de 60 pontos de água potável para incentivar a redução do consumo de garrafas de plástico, uma vez que já existe no evento o copo reutilizável;

As cenografias da loja de produtos oficiais, do Digital Stage, do palco Galp, do palco Mundo, do ESC Sports Bar e dos pórticos de WC serão reutilizadas de outras edições.

Redução do consumo de água:

A rega do Parque Tejo-Lisboa será feita com Água+, água reciclada que sai da ETAR de Beirolas, ao lado do parque, evitando o consumo de água potável na rega, e todos os WC estarão ligados à rede de esgoto.

Fertilização do solo:

O festival irá fazer recolha de borras de café com a Nestlé para fertilizar o Parque Tejo-Lisboa.

Redução do consumo de combustível:

O festival vai utilizar na Cidade do Rock biocombustível HVO da Galp - um Gasóleo Renovável 100%, produzido totalmente a partir de matérias-primas orgânicas com origem residual -, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa associada ao consumo de energia por geradores em cerca de 90%;

Mesmo aumentando a Cidade do Rock em 30.000m2, o Rock in Rio Lisboa vai conseguir poupar cerca de 15% no consumo de combustível pela eficiência do plano de geradores.

Gestão de resíduos:

O Rock in Rio Lisboa terá equipas e campanhas nas zonas de separação de resíduos para aumentar a taxa de reciclagem;

Em parceria com a Valorsul e a SPV, haverá mochileiros a circular pelo recinto para ajudar o público a separar os resíduos de forma correta;

As sobras de comida serão ainda doadas a pessoas carenciadas através da Refood4Good. Só os alimentos que não estiverem em condições de doação é que serão encaminhados para compostagem;

O festival irá doar ainda materiais no final do evento;

Será posto em prática um plano de mobilidade sustentável com foco na utilização de transportes públicos, e de shuttles próprios entre as estações de metro mais próximas e o recinto.

CARTAZ DO ROCK IN RIO LISBOA 2024

SÁBADO, 15 DE JULHO

PALCO MUNDO

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

PALCO GALP

Europe

Hybrid Theory

Pluto

PALCO TEJO

Rival Sons

The Legendary Tigerman

Blind Zero

Peste & Sida

DOMINGO, 16 DE JULHO

PALCO MUNDO

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

PALCO GALP

Lukas Graham

Jake Bugg

Carolina de Deus

Diego Miranda

PALCO TEJO

Lauren Spencer Smith

Iñigo Quintero

Neyna

Capitão Fausto

SÁBADO, 22 DE JULHO

PALCO MUNDO

Jonas Brothers

Macklemore

Ivete Sangalo

Carolina Deslandes

PALCO GALP

James

Filipe Karlsson

Kura

PALCO TEJO

Ornatos Violeta

Fonzie

A confirmar

A confirmar

DOMINGO, 23 DE JULHO

PALCO MUNDO

Doja Cat

Camila Cabello

Ne-Yo

Aitana

PALCO GALP

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Anselmo Ralph

Soraia Ramos

PALCO TEJO