Abriu com casa cheia, fecha com casa cheia: estão esgotados os bilhetes o dia do encerramento do Rock in Rio Lisboa, informou a organização.

Com o Rock in Rio Lisboa a celebrar em 2024 os seus 20 anos em Portugal, estão prometidas para domingo na nova Cidade do Rock as atuações de Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo, Aitana e muitos outros artistas.

Após o balanço do primeiro fim de semana, a organização revelou em comunicado que vai manter a operação Stop & Go para evitar o acumular de pessoas na hora de maior fluxo de saída do recinto, que pode passar pela necessidade de interromper temporariamente a entrada em áreas como portões de entrada, setores específicos do evento ou de acesso limitado "quando a quantidade de pessoas numa área atinge um limite seguro", sendo retomada quando esvaziar ou o fluxo de pessoas for redistribuído.

Essa gestão passará monitores e sinalizações e a comunicação clara e constante assegurada "através de altifalantes, ecrãs, aplicações do evento e funcionários treinados".

O parque Tejo já tinha mais pontos de alimentação e bebida em relação à Bela Vista, mas a organização revela que haverá próximo fim de semana "reforço de stock, de pessoal, e equipa de staff com megafones a orientar as pessoas para as zonas de alimentação com menos movimento" após se notar "um aumento de 50% das vendas".

Para melhor fluxo e gestão de filas para os 490 WCs também está "uma equipa 30 pessoas para operacionalizar esta gestão dentro dos WCs e mais 25 pessoas do lado de fora, com megafones, para orientar o público na direção das que estiverem com menos afluência".

Visibilidade para o Palco Mundo reformulada e novo WhatsApp Oficial

créditos: Rodrigo Simas

Do primeiro fim de semana a organização também notou uma tendência do público para se concentrar na parte superior da clareira da plataforma do Palco Mundo, pelo que "irá reforçar a comunicação nos ecrãs para convidar as pessoas a deslocar-se para outras áreas de boa visibilidade [...] como a lateral da clareira onde está localizado o stand da Hyundai".

Para colmatar a grande afluência, "no próximo fim de semana o espaço Sinta o Som será reformulado e serão reencaminhadas para lá pessoas que não estejam em cadeira de rodas e que consigam deslocar-se até esse espaço".

Já esta quinta-feira, está disponível um canal de WhatsApp Oficial do Rock in Rio Lisboa para o público receber informações sobre filas, espaços de alimentação com menos fila, WCs disponíveis com menos afluência, avisos de concertos quase a começar, entre outros: https://whatsapp.com/channel/0029VadIXjVIN9ihD26ky529.

Segundo a organização do Rock in Rio, num estudo da Marktest o público avaliou em 8, numa escala de 0-10, o primeiro fim de semana, em temas como o novo recinto no Parque Tejo Lisboa, a segurança e a qualidade de luz/som (concertos), a organização de espaço, o cartaz na sua globalidade e as infraestruturas de WC/ limpeza.

Para o mesmo período de tempo, o universo de queixas no Portal da Queixa representou menos de 0,08%: 135 em 160 mil pessoas.