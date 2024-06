Sónia Tavares foi, este domingo, expulsa do recinto do Rock in Rio Lisboa enquanto se encontrava a trabalhar com a SIC na área VIP do festival. A cantora dos The Gift fez um direto nas suas redes sociais a expor a situação, explicando que tinha comido "um bocadinho de salada russa" e uma "imperialzinha", que não sabia da restrição de se poder comer no local com uma pulseira de serviço e que de seguida foi expulsa.

“Agarraram em mim e expulsaram-me como se eu tivesse roubado alguém (…) Já vivi muita coisa, mas nunca me tinham tratado tão mal”, explicou a cantora.

Soube-se depois que o mesmo tinha acontecido com a apresentadora Bárbara Guimarães.

Esta segunda-feira, a organização do festival emitiu um comunicado lamentando a situação. "A organização do evento lamenta o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa no momento da abordagem a Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, e apresenta um pedido de desculpas pelo desconforto causado às comentadoras da SIC Caras", pode ler-se no comunicado.

"Sobre o sucedido, a equipa de segurança do evento garante que não houve qualquer agressão às apresentadoras durante o ocorrido", acrescenta a informação.

O comunicado prossegue, explicando as regras para os trabalhadores: "tendo em conta a dimensão do evento e para manter a boa ordem das suas operações, é regra padrão do festival, que todos os profissionais credenciados e em serviço (cerca de 750 por dia) sigam procedimentos próprios, nomeadamente no que respeita a catering, acessos, entre outros.

"No caso específico da Área VIP, localizada no interior do recinto, por se tratar de um espaço limitado, a regra partilhada e acordada com todos os parceiros do festival é que os profissionais que ali se encontrem em serviço não terão acesso às mesmas comodidades que o público portador de bilhete pago e convidados deste espaço. Fica desde o início salvaguardado, que cada parceiro tem espaços próprios para gerir as suas equipas", sublinha o comunicado.

O direto de 12 minutos nas redes sociais de Sónia Tavares detalha que depois de ter questionado o motivo da expulsão, foi-lhe confirmado ter sido "por ter comido e que regras são regras". "Fui expulsa praticamente a pontapé do recinto, porque tinha comido… epá, um croquetezinho e uma imperial", disse a cantora.

Veja abaixo as declarações de Sónia Tavares sobre a sua expulsão do recinto do Rock in Rio Lisboa, que se tornaram virais.