"Esta história toca-me particularmente porque eu sinto que podia acontecer comigo", confessa Joana Marques a propósito do recente testemunho de Sónia Tavares nas redes sociais sobre uma situação decorrida este domingo, 16 de junho, na área VIP do Rock in Rio Lisboa, no Parque Tejo.

"E aconteceria em muito pior, porque eu nunca como só um croquete, é impossível", acrescenta a humorista na rubrica "Extremamente Desagradável" do programa "As Três da Manhã", da Renascença, desta segunda-feira.

"Eu como logo pelo menos dois, mais três mini empadinhas, um folhado e dois brigadeiros", explica. "Portanto, eu nem quero imaginar quais seriam as consequências. Eu ainda estaria numa cave do Rock in Rio, no calabouço que eles lá têm para estes casos", diz ainda no vídeo "O Croquete de Sónia Tavares", que pode ser visto aqui.

Veja abaixo as declarações de Sónia Tavares sobre a sua expulsão do recinto do Rock in Rio Lisboa, que se tornaram virais nas últimas horas.