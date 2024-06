Sónia Tavares foi, este domingo, dia 16 de junho, expulsa do recinto do Rock in Rio Lisboa enquanto se encontrava a trabalhar com a SIC na área VIP do festival. Depois do comunicado da organização do festival, a cantora dos The Gift comentou novamente o caso.

"Desta vez, sem as palhaçadas com que normalmente vos pinto as situações, porque efectivamente o assunto é sério, queria esclarecer junto da vox populi e sobretudo, de quem me contrata, ou me convida profissionalmente para o que quer que seja, que jamais eu transgredia qualquer que fosse a ordem, com receio de prejudicar o meu trabalho ou o de qualquer outra pessoa", começou por frisar a cantora nas redes sociais.

No comunicado, a artista sublinha que foi "convidada na qualidade de artista", que "já pisou aquele palco", para dar o seu "parecer sobre música e conversar um pouco". "Não fui avisada nem esclarecida previamente, nem tão pouco quando me colocaram a pulseira de acesso à área vip, de onde estava a ser feita a emissão, que o meu local de refeição não era aquele", garantiu.

"Quando finalmente fui avisada, pedi imediatamente desculpa e regressei à minha zona de trabalho. Não obstante do meu pedido de desculpa, 5 minutos depois, fui agressivamente arrancada da cadeira, onde me preparava para entrar no ar, sem qualquer hipótese de esclarecimento. O resto já vos contei ontem", acrescentou.

Na publicação, Sónia Tavares conta que já conversou com Roberta Medina. "Falei com a diretora do festival, disse-lhe que não achava justo que por falta de comunicação, o meu profissionalismo e sobretudo a minha dignidade fossem postas em causa, que compreendeu a minha indignação e desta forma, agradeço-lhe e aceito as suas palavras", sublinhou.

"Sei que este post não será apetecível para ser republicado pela imprensa, é sério, por isso não conta e as pessoas não mordem o isco, e eu não tenho prazer nenhum em perpetuar este assunto, mas para mim, é importante justificar-me, a todos os que me quiserem ler, por uma questão de honra. Já não vou para nova, portanto, sapos não, só croquetes", rematou.

A cantora dos The Gift fez um direto nas suas redes sociais a expor a situação, explicando que tinha comido "um bocadinho de salada russa" e uma "imperialzinha", que não sabia da restrição de se poder comer no local com uma pulseira de serviço e que de seguida foi expulsa.

“Agarraram em mim e expulsaram-me como se eu tivesse roubado alguém (…) Já vivi muita coisa, mas nunca me tinham tratado tão mal”, explicou a cantora.

Soube-se depois que o mesmo tinha acontecido com a apresentadora Bárbara Guimarães.

Esta segunda-feira, a organização do festival emitiu um comunicado lamentando a situação. "A organização do evento lamenta o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa no momento da abordagem a Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, e apresenta um pedido de desculpas pelo desconforto causado às comentadoras da SIC Caras", pode ler-se no comunicado.

"Sobre o sucedido, a equipa de segurança do evento garante que não houve qualquer agressão às apresentadoras durante o ocorrido", acrescenta a informação.

O comunicado prossegue, explicando as regras para os trabalhadores: "tendo em conta a dimensão do evento e para manter a boa ordem das suas operações, é regra padrão do festival, que todos os profissionais credenciados e em serviço (cerca de 750 por dia) sigam procedimentos próprios, nomeadamente no que respeita a catering, acessos, entre outros.

"No caso específico da Área VIP, localizada no interior do recinto, por se tratar de um espaço limitado, a regra partilhada e acordada com todos os parceiros do festival é que os profissionais que ali se encontrem em serviço não terão acesso às mesmas comodidades que o público portador de bilhete pago e convidados deste espaço. Fica desde o início salvaguardado, que cada parceiro tem espaços próprios para gerir as suas equipas", sublinha o comunicado.

O direto de 12 minutos nas redes sociais de Sónia Tavares detalha que depois de ter questionado o motivo da expulsão, foi-lhe confirmado ter sido "por ter comido e que regras são regras". "Fui expulsa praticamente a pontapé do recinto, porque tinha comido… epá, um croquetezinho e uma imperial", disse a cantora.

Veja abaixo as declarações de Sónia Tavares sobre a sua expulsão do recinto do Rock in Rio Lisboa, que se tornaram virais.