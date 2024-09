Um ano depois de ter atuado no NOS Alive, Sam Smith voltou na passada quinta-feira, dia 29 de agosto, a Portugal para um concerto no palco principal do MEO Kalorama. A estrela britânica, que arrancou a sua carreira há 10 anos, com o lançamento de “In the Lonely Hour”, tem percorrido vários festivais europeus.

Depois do concerto no Parque da Bela Vista, em Lisboa, a voz de "Stay With Me" declarou-se a Portugal. "Amo-te, Portugal", escreveu, em português, a estrela pop na sua conta no Instagram.

Na rede social, Sam Smith partilhou ainda várias fotografias do concerto no MEO Kalorama.

Veja a publicação: