Sam Smith decidiu celebrar os dez anos do seu álbum de estreia, “In the Lonely Hour”, com uma nova edição. O disco de aniversário conta com as canções originais, uma versão regravada de “Stay With Me”, uma nova canção exclusiva, “Little Sailor”, versões ao vivo de várias canções e colaborações com Alicia Keys, Mary J. Blige, A$AP Rocky e John Legend.

"Revisitar o início da minha carreira foi a experiência mais incrível. Sempre terei muito orgulho de ‘In The Lonely Hour’, pois foram os meus primeiros passos de bebé na música. Agora oiço o álbum novamente e parece que estou a olhar para fotos antigas, uma mistura de emoções, mas amo o disco e ainda adoro cantar estas canções", confessou a estrela britânica em comunicado.

Sam Smith conta que o disco "foi escrito sobre um período de amor não correspondido na sua vida". "É uma história real de amadurecimento. Sinto uma grande honra por ter trabalhado com a Alicia, que é um talento incrível e uma alma linda, que se juntou a mim para recriar uma canção tão especial para celebrar uma década de ‘In The Lonely Hour'", remata.

A nova versão de "In the Lonely Hour" com Alicia Keys é o single do álbum especial, lançado a 2 de agosto. "Amei trabalhar com Sam! E para um momento tão especial! Estava tanto na minha lista de desejos como na de Sam! O espírito era super-intimista. Gravámos no meu estúdio em Nova Iorque. O meu filho Egypt tocou algumas teclas para Sam e o meu filho Genesis ia contando piadas. Música pura, cantarmos em conjunto na sala enquanto eu tocava piano", frisou a artista.

Sam Smith regressa a Portugal a 29 de agosto, para um concerto no MEO Kalorama, em Lisboa.