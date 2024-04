Criatura, António Zambujo, Sara Correia, Stereossauro, Carlão e Nenny são os nomes que dão início às celebrações do cinquentenário da Revolução dos Cravos no Seixal.

O Parque da Quinta dos Franceses vai receber, na noite desta quarta-feira, várias atuações a partir das 21h30, hora prevista para o arranque do concerto dos Criatura, grupo composto por 11 elementos, oriundos de várias geografias e áreas musicais. A seguir atuam também António Zambujo e Sara Correia. À meia-noite, a Baía do Seixal acolherá o fogo de artifício ao som do DJ, produtor e scratcher Stereossauro. Carlão e Nenny completam o cartaz, já na madrugada do dia 25 de abril.

Sara Correia créditos: Lusa

As comemorações do cinquentenário do 25 de Abril no concelho do Seixal decorrem até dezembro de 2026. Entre as atividades previstas, que decorrem por todo o concelho, haverá artes visuais, workshops, arte urbana, colóquios e debates, dança, eventos desportivos, momentos de leitura, música e teatro, entre outras.

Programa comemorativo dos próximos dias:

Dia 24 de abril (quarta-feira)

21h30 horas

Concerto Comemorativo do 25 de Abril de 1974

Local: Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

Dia 25 de abril (quinta-feira)

9h00

Saudação ao Poder Local Democrático

Local: Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

9h30

Homenagem ao 25 de Abril

Local: Praça 1.º de Maio, Seixal

10h15

Colocação de Bandeira da Liberdade de Homenagem ao 25 de Abril

Local: Rotunda da Quinta de Santa Rita (junto ao RioSul Shopping), Torre da Marinha

10h45

Inauguração da sede da Associação de Apoio à Comunidade dos Países com Língua Oficial Portuguesa

Local: Rua Luís de Camões, n.º 24, Torre da Marinha

11h40

Lançamento da primeira pedra do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal

Local: Rua Pinhal do Caldas, lote C4 - Amora, Verdizela

12h30

Inauguração da Oficina do Bairro

Local: Bairro da Cucena, Aldeia de Paio Pires

21h00

Dançar em Liberdade – Espetáculo Comemorativo do Dia Mundial da Dança

Local: Parque da Quinta dos Franceses, Seixal

Dia 26 de abril (sexta-feira)

Das 18h00 às 20h00

Dia Municipal da Comunidade Migrante: debate sobre a realidade do Estado Novo no contexto colonial e a consequente luta de resistência e libertação dos países colonizados

Local: Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

21h15

Renew Dance Academy (Clube de Campismo Luz e Vida) – Espetáculo de Dança 15-25

Local: Parque da Quinta dos Franceses

22h30

Escola de Rock do Seixal

Local: Parque da Quinta dos Franceses

Dia 27 de abril (sábado)

10h00

Reabertura do Espaço de Jogo e Recreio da Quinta do Batateiro

Local: Amora

10h45

Reabertura do Espaço de Jogo e Recreio da Quinta do Mirante

Local: Aldeia de Paio Pires

11h30 horas

Inauguração de rotunda

Local: Cruzamento da Rua Luís Dourdil com a Avenida 10 de Junho, Fernão Ferro

22h00

Alcoolémia (convidado: Carlos Tavares, vocalista do Grupo de Baile)

Local: Parque da Quinta dos Franceses