Lionel Richie anunciou esta segunda-feira, dia 21 de outubro, a digressão europeia "Say Hello To The Hits". O cantor norte-americano vai passar pelo MEO Arena, em Lisboa, no dia 29 de julho, confirmou a Ritmos & Blues.

Os bilhetes para o concerto do artista serão colocados à venda na próxima sexta-feir,a dia 25 de outubro, na MEO Blueticket e nos locais habituais. Já a pré-venda exclusiva para clientes MEO decorre dia 23 (a partir das 10h00) e 24 de outubro, nas lojas MEO e em meoblueticket.pt.

A digressão "Say Hello To The Hits" vai arrancar na SSE Arena, em Belfast, no dia 31 de maio, passando por 16 países com um total de 27 espetáculos. O último concerto está marcado para o dia 2 de agosto, no Wizink Center, em Madrid.

"A tour 'Say Hello To The Hits' vai ter uma nova produção, nunca vista na Europa e Inglaterra", destaca a promotora. Nos concertos, Lionel Richie promete recordar todos os grandes sucessos da sua carreira, como "Hello", "All Night Long" ou "Say You Say Me".

"'Say Hello To The Hits' promete ser uma homenagem mágica ao duradouro legado de Richie como um dos maiores compositores e entertainers da música, e um verdadeiro ícone cultural", remata a Ritmos & Blues.