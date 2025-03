Iñigo Quintero regressa a Portugal esta semana com a digressão "Es Solo Música", com dois concertos em nome próprio em Portugal: 27 de março no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e dia 29 de março no Hard Club, no Porto. Os bilhetes encontram-se à venda em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

O artista ficou mundialmente conhecido com o tema "Si No Estás", que, depois de se tornar viral no TikTok, conquistou o primeiro lugar do top global do Spotify, antes do final de 2023. "Tornou-se o primeiro artista espanhol a conseguir isso com um single sem colaborações", frisa a promotora.

Lançado em abril de 2024, o EP "Es Solo Música" enfatiza o que realmente é importante para o artista na indústria da música. Este lançamento confirmou que a chegada de Iñigo à cena musical veio para estabelecer uma carreira musical a longo prazo. "O lançamento do EP foi celebrado em espetáculos lotados em cidades europeias de renome, como Madrid, Paris, Milão, Londres e Berlim, onde o público se identificou profundamente com as emoções da sua música", lembra a Everything is New.