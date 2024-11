Seal é a mais recente confirmação do Ageas Cooljazz. O músico vai subir ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 12 de julho de 2025.

No festival, o artista vai viajar pelos clássicos da sua carreira, como "Crazy", "It’s A Man's Man's Man's World", "Killer" ou "Kiss From A Rose".

"Na noite de 12 de julho de 2025 tem tudo para ser única. Seal volta ao Ageas Cooljazz para uma noite especial, onde revisita a sua carreira e inúmeros hits que fazem parte da cultura soul e do R&B, nos últimos 30 anos", frisa a organização.

Também já confirmado no Ageas Cooljazz está Benjamin Clementine, que atua a 4 julho.