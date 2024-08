Em Londres, Shawn Mendes vai apresentar o seu novo disco ao vivo no dia 13 de agosto no Theatre Royal Drury Lane, o teatro mais antigo de Inglaterra.

Os bilhetes para o concerto da "For Friends and Family" foram colocados à venda esta terça-feira, dia 6 de agosto. Na primeira hora, mais de 600 mil fãs entraram na bilheteira online e a fila de espera prolongou-se durante horas.

Mas serão poucos os fãs que terão a oportunidade de ver o cantor em Londres - o Theatre Royal Drury Lane tem capacidade apenas para 2100 pessoas.

O primeiro concerto da "For Friends and Family" está marcado para o dia 8 de agosto no Bearsville Theater, em Woodstock (Nova Iorque).

Em setembro, no dia 22, Shawn Mendes atua no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro. Depois, o cantor vai apresentar o disco em Nashville, Brooklyn, Los Angles, Seattle e Cidade do México (Corona Capital 2024)

Shawn Mendes confirmou o lançamento do seu novo álbum. "Shawn" chega a 18 de outubro e é inspirado nas "viagens e experiências vividas" pelo cantor nos últimos anos.

O primeiro single do álbum, “Why Why Why”, juntamente com “Isn’t That Enough”, será lançado a 8 de agosto.

Escrito e gravado ao longo de dois anos, o disco foi criado em diversos locais, como em Nosara, na Costa Rica, no Clubhouse Studio em Rhinebeck (Nova Iorque), no Bear Creek Studio, em Washington, no Darkhorse Recordings, em Nashville e em Electric Lady, em Nova Iorque.

O quinto disco foi escrito e coproduzido por Shawn Mendes, juntamente com os colaboradores Scott Harris, Mike Sabath (“My 21st Century Blues”, de Raye), Nate Mercereau (“New Blue Sun”, de Andre 3000) e Eddie Benjamin, com canções adicionais coescritas com Amy Allen, compositora vencedora de um Grammy, e com Ethan Gruska (Bon Iver e Phoebe Bridgers). O disco conta ainda com instrumentação de Chris Thile, dos Punch Brothers.

"A música pode realmente ser um remédio. Há dois anos sentia que não fazia absolutamente nenhuma ideia de quem era. Há um ano, não conseguia entrar num estúdio sem entrar em pânico total. Por isso, estar aqui agora com 12 belas canções finalizadas parece um grande presente. Sinceramente, agradeço a Deus pelos meus amigos e familiares", escreveu Shawn Mendes nas redes sociais.

"A vida pode ser brutal, mas ter um pequeno grupo de pessoas em quem confias profundamente para te orientar torna tudo muito melhor. Não faço ideia de como teria sobrevivido nos últimos dois anos e muito menos feito um álbum sem vocês", acrescenta.

No Texto, o artista agradece a "Scott, Mike, Eddie, Andrew, Ziggy, Sylvie, Rachel, Brian, Prash, Sarah, Meghan, Connor, Tony, Aaliyah, à mãe, ao pai, Jocelyne, H.O.M e Matty". "Todos os meus amigos e familiares, obrigado por gostarem tanto de mim. E para vocês que têm sido tão incrivelmente solidários, pacientes e carinhosos, obrigado do fundo do coração. Espero mesmo que amem este álbum, eu amo-o, mesmo. Espero que o disco vos faça sentir próximos da terra, como faz comigo", rematou.