Depois de lançar "Why Why Why" e "Isn’t That Enough", Shawn Mendes revelou uma nova canção do seu próximo álbum de estúdio, com edição prevista para o dia 18 de outubro. O cantor estreou "Nobody Knows" durante a cerimónia dos MTV VMAs, na madrugada desta quinta-feira, 12 de setembro.

O novo single do artista lusodescendente já se encontram disponível em todos os serviços de streaming de música. No tema, escrito em colaboração com Mike Sabath, Eddie Benjamin e Scott Harris, Shawn Mendes reflete sobre uma história de amor que termina: "When you're so in love/ And your souls touch( But it's still not enough/ Where does it go? (Woah)".

Escrito e gravado ao longo de dois anos, o disco foi criado em diversos locais, como em Nosara, na Costa Rica, no Clubhouse Studio em Rhinebeck (Nova Iorque), no Bear Creek Studio, em Washington, no Darkhorse Recordings, em Nashville e em Electric Lady, em Nova Iorque.

O quinto disco foi escrito e coproduzido por Shawn Mendes, juntamente com os colaboradores Scott Harris, Mike Sabath (“My 21st Century Blues”, de Raye), Nate Mercereau (“New Blue Sun”, de Andre 3000) e Eddie Benjamin, com canções adicionais coescritas com Amy Allen, compositora vencedora de um Grammy, e com Ethan Gruska (Bon Iver e Phoebe Bridgers). O disco conta ainda com instrumentação de Chris Thile, dos Punch Brothers.