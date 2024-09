No final de agosto, Sid Wilson, DJ dos Slipknot, foi hospitalizado após um grave acidente que o deixou com várias queimaduras no corpo. "Levei com uma explosão na cara", contou o artista nas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, DJ explicou que a explosão aconteceu depois de deitar gasolina numa fogueira. "Há algumas noites, acendi uma fogueira e deixei arder. Então, no dia seguinte, fui ver como estava, o que tinha sobrado. Tinha alguns restos, então eu, como um idiota, fiz o que não deveria ter feito e deitei gasolina", contou.

Em entrevista à FOX News, o artista contou que a sua "cara derreteu do nariz para baixo".

"O meu braço direito está com ligaduras, bem como metade do esquerdo (...) O inchaço desapareceu e a cara irá regenerar rápido. Já tive melhores dias, mas estou vivo, estou bem", contou Sid Wilson.