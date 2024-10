O produtor e DJ Mastiksoul, conhecido por temas “Eu Tou na Moda" ou "Gasosa", está internado há duas semanas num hospital na zona de Lisboa, adiantou a revista Vidas, do Correio da Manhã.

“O evento causador ocorreu devido a um síndrome compartimental", disse uma fonte próxima do artista à publicação. A doença é marcada por um aumento da pressão dentro de um compartimento do corpo, como grupos de músculos, prejudicando a circulação de sangue e causando isquemia e sintomas como dor intensa, inchaço e endurecimento no local afetado.

Segundo a revista, no caso do produtor e DJ português, que já colaborou com Akon, Mariza, Shaggy, Bob Sinclair e Laton, a doença evoluiu para uma rabdomiólise, síndrome clínica que envolve a ruptura do tecido muscular esquelético.