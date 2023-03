Simão Correia vai apresentar os seus temas originais ao vivo no Espaço Moche, em Lisboa. Os concertos estão marcados para os dias 3, 4 e 5 (esgotado) de abril.

"Tirou uma licenciatura em Arte Multimédia e frequenta atualmente um mestrado em Design de Comunicação. Começou a estudar música aos 6 anos de idade, e desde aí que a música tem sido palco na sua vida. Já participou em alguns concertos e partilha com bastante frequência alguns covers dos seus artistas favoritos nas suas redes sociais", refere o comunicado.

Em setembro do ano passado, Simão Correia, de 23 anos, foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda tipo B. O jovem, que está à procura de dadores de sangue e medula óssea, lançou uma campanha nas redes sociais com o apoio da Associação Portuguesa Contra a Leucemia.

"Desde o diagnóstico que já escreveu mais de uma mão cheia de músicas. É hoje reconhecido pela sua primeira composição 'Até ao Fim', que foi também mote da campanha do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e da APCL, na tentativa de angariar dadores de sangue e de medula óssea. Prepara-se agora para apresentar os seus originais e músicas que lhe tocaram ao longo da sua vida, com alguns convidados muito especiais, no Espaço Moche", acrescenta a nota.

O Espaço Moche é uma "montra da nova geração de músicos, promovendo também uma nova geração de tecnologia". Os músicos emergentes são convidados por João Só.