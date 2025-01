Carolina Deslandes e Diogo Clemente vão subir aos palcos dos Coliseus para uma viagem pela vida e carreira com as canções que criaram. Antes dos concertos em Lisboa e no Porto, a 'dupla' abriu as portas do estúdio ao SAPO Mag para uma conversa sobre música e memórias. Veja no vídeo. (Ps. O título desta entrevista foi escolhido por Carolina Deslandes, entre risos).

“Eu e Ele” é apresentado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 24 e 25 de janeiro, e no Coliseu do Porto, a 7 de fevereiro. Em dezembro de 2017, depois de terem lançado o tema “A vida toda”, Carolina Deslandes e Diogo Clemente apresentaram ao vivo “Eu e Ele”, num hostel no Porto e numa livraria em Lisboa. Na altura, os concertos foram anunciados como “uma história de amor cantada ao vivo”.