Singapura fechou um acordo para garantir que Taylor Swift se apresentasse apenas na cidade-estado de maneira exclusiva na região do sudeste asiático, afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro do país, Lee Hsien Loong, que defendeu a negociação secreta.

A estrela da música pop está esgotou todos os concertos em Singapura, a única cidade do sudeste asiático a receber a digressão mundial "Eras Tour".

A agenda da estrela provocou polémica na região: Singapura foi acusada de pagar a Swift para que não se apresentasse em outros países. A questão surgiu em Melbourne durante o encontro Austrália-ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), uma reunião que normalmente aborda temas de segurança e crescimento económico.

"As nossas agências negociaram um acordo com ela para que viesse a Singapura e se apresentasse, e para fazer de Singapura a sua única paragem no Sudeste Asiático", disse o primeiro-ministro Loong em entrevista conjunta com o seu homólogo australiano, Anthony Albanese.

"Um acordo foi alcançado. E foi um acordo muito bem-sucedido. Não considero como algo inamistoso", acrescentou.

Singapura não quis revelar os detalhes financeiros do acordo.

Depois de Singapura, a "Eras Tour" de Taylor Swift segue para a Europa.