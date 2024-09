"ABOUT IT" é o mais recente single de SleepyThePrince. O tema sucede a "LA" e "IMPRENSA" e faz parte da trilogia de faixas "003".

Num cruzamento entre a vulnerabilidade e a auto-confiança, o rapper e produtor luso-angolano encerra um ciclo de lançamentos com um hino de consagração. A nova canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Este projeto, para mim, é mais do que apenas música ou conteúdo — é sobre conexão. Conexão com os meus fãs fiéis, que sempre estiveram ao meu lado, e também com os novos ouvintes, que estão chegando agora para conhecer o meu som. É uma forma de me reconectar com a minha própria essência artística, de lembrar quem eu sou e o que sempre me moveu a criar", explica o artista eo SAPO Mag.

"'003' simboliza exatamente isso: a conexão espontânea com as minhas criações, com o que surge de forma natural e autêntica dentro de mim. Cada faixa, cada som, representa um pedaço dessa jornada. SleepyThePrince é isso: criação livre e autêntica. É sobre estar em sintonia com a minha arte, e espero que esse projeto ressoe com todos que se conectarem a ele", remata.