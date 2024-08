Os Smashing Pumpkins editaram esta sexta-feira, dia 2 de agosto, "Aghori Mhori Mei". O 13.º álbum do grupo de Chicago já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com 10 novas canções.

De "Edin" à orquestral "Murnau", o disco é descrito como "uma viagem às sonoridades do passado da banda norte-americana".

"Ao compor o novo álbum fiquei intrigado com o velho axioma ‘não é possível voltar a casa’, que descobri ser verdadeiro, formalmente… Mas pensando bem: e se, ainda assim, tentássemos [provar o contrário]? Não necessariamente com sentimentalismo, mas como forma de avançar; para ver se, no equilíbrio entre sucesso e fracasso, a nossa maneira de fazer música por volta de 1990-1996 ainda pode inspirar algo revelador", explicou Billy Corgan em comunicado.

Nos primeiros seis anos dos anos 1990, os Smashing Pumpkins editaram os seus três primeiros álbuns - “Gish” (1991), “Siamese Dream” (1993) e “Mellon Collie and the Infinite Sadness” (1995).