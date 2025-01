Jão terminou a sua "SuperTurnê" no passado fim de semana, com um concerto esgotado no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Em entrevista ao programa "Fantástico", o cantor confessou que vai fazer uma pausa na carreira por tempo indeterminado.

"Quero dar um tempo. Quero virar um fantasma, assim… Curtir. Quero curtir as coisas”, contou o brasileiro. "Não programamos assim: 'vais voltar em tal dia'. Mas também quero fazer coisas do tipo, fazer uma festa com os meus amigos, ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, a ver várias coisas. O 'Fantástico', por exemplo", explicou o cantor.

Na conversa, Jão relembrou o início da sua carreira na música. "Subo sempre a palco a pensar que talvez possam tirar-me a qualquer momento. É uma coisa que deveria tratar. Foi tão difícil chegar ali, depois de quatro álbuns, de sete anos, foi algo que conquistei, é uma conquista minha, mas ao mesmo tempo o adolescente em mim, a criança em mim, ainda tem muito medo de alguém vir e falar ‘era só isso mesmo, acabou, pega nas tuas coisinhas e vai embora'", confessou.