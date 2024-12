Os vencedores do Prémio Multishow 2024 foram conhecidos esta terça-feira, dia 3 de dezembro. A cerimónia que celebra a música brasileira foi apresentada por Tata Werneck, Tadeu Schmidt e Kenya Sade.

Nomeada em 11 categorias, Liniker foi a grande protagonista da noite, vencendo quatro dos principais prémios - Capa do Ano, MPB do Ano, Álbum do Ano e Artista do Ano.

Na cerimónia transmitida pela Globo, Zaynara venceu o galardão de artista revelação. Já "Escrito Nas Estrelas", de Lauana Prado, conquistou o prémio de Hit do Ano.

VENCEDORES PRÉMIO MULTISHOW 2024:

Artista do Ano

Ana Castela

Anitta

Gloria Groove

Jão

Liniker (VENCEDORA)

Matuê

Álbum do Ano

333 - Matuê

CAJU - Liniker (VENCEDOR)

Funk Generation - Anitta

Rosa - Samuel Rosa

Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Jota.pê

Serenata da GG, Vol. 1 - Gloria Groove

Clipe TVZ do Ano

Carta Aberta - MC Cabelinho (Dir. Rafael do Carmo)

La Noche - Yago Oproprio (Dir. Luis Carone)

Mil Veces - Anitta (Dir. Jackson Tisi) (VENCEDORES)

O Som - Matuê (Dir. Rafael do Carmo / Matuê)

Sagrado Profano - Luísa Sonza feat. Kayblack (Dir. Diego Fraga)

TUDO - Liniker (Dir. Marcelo Jarosz)

Funk do Ano

Joga Pra Lua – Anitta, Dennis, Pedro Sampaio (VENCEDORES)

MTG QUEM NÃO QUER SOU EU – Dj Topo, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15

Recadin No Espelho – Mc Kevin O Chris e Luísa Sonza

Rolé Na Favela de Nave – Oruam, Didi, Dj LC da Roça, MC K9, MC Smith, Mainstreet

Te Maceto Depois do Baile – Dj Zigão, Dj Lafon do Md, Mc Rodrigo do CN, Mc Rf

THE BOX MEDLEY FUNK 2 – THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, Mc Laranjinha, MC Tuto, Dj Oreia

DJ do Ano

Alok (VENCEDOR)

Anna

Mochakk

Mu540

Paulete Lindacelva

Pedro Sampaio

Concerto do Ano

Caetano & Bethânia

Ivete Sangalo: 3.0 - A Festa / Rock in Rio 2024

Iza - Rock in Rio 2024

Jão - Superturnê / Rock in Rio 2024 (VENCEDOR)

Ludmilla - Numanice #3 Tour / Rock in Rio 2024

Planet Hemp – Baseado em Fatos Reais: 30 anos De Fumaça / Rock in Rio 2024

Hit do Ano

Caju - Liniker

Escrito Nas Estrelas – Lauana Prado (VENCEDOR)

Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla

Nosso Primeiro Beijo – Gloria Groove

São Amores – Pabllo Vittar

Só Fé - Grelo

Revelação do Ano

Duquesa

Grelo

Jota.pê

Os Garotin

Yago Oproprio

Zaynara (VENCEDORA)

Pop do Ano