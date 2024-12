Morad atua no dia 5 de julho na 15.ª edição do festival, que decorre no Parque de Campismo do Inatel, junto à Praia de São João, na Costa de Caparica, de acordo com a promotora, em comunicado.

Já está à venda um primeiro lote de bilhetes “em quantidade limitada”, cujos preços variam entre os 45 euros (bilhete diário) e os 67 euros (passe com acesso ao campismo).

Além disso, há um ‘fã pack’ à venda nas lojas FNAC, também de edição limitada, por 60 euros.

O cartaz do Sumol Summer Fest deste ano, que se realizou a 5 e 0 de julho, incluiu artistas como o rapper norte-americano Offset, os portugueses Wet Bed Gang, Nenny e os brasileiros Teto e WIU.

Além dos concertos o programa do festival costuma incluir atividades relacionadas com surf, skate, dança e arte.

Mais informações sobre o festival estão disponíveis em www.sumolsummerfest.com.