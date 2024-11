"The Eras Tour", de Taylor Swift, aproxima-se do fim. Os últimos concertos da mega-digressão da cantora norte-americana estão marcados para o próximo fim de semana, em Vancouver, no Canadá.

Nas redes sociais, depois de três espetáculos esgotados em Toronto, a artista partilhou um texto sobre "The Eras Tour". "As emoções estão mais intensas para mim e para o resto da equipa porque se tornou extremamente real para nós: a nossa próxima cidade será a última da 'The Eras Tour' e será o final do capítulo mais extraordinário da minha vida até agora", confessou.

Na publicação, Taylor Swift sublinhou ainda que tem sido "incrível" atuar no Canadá "depois de tanto tempo".

Na "The Eras Tour", Taylor Swift esgotou 152 estádios de 51 cidades de todo o mundo. Ao longo da digressão, a artista viajou por cinco continentes.

De acordo com os dados revelados no teaser do novo livro, a cantora norte-americana esteve 517 horas em palco e atuou para 10,1 milhões de fãs.

Em Portugal, Taylor Swift estreou-se no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio, com dois concertos esgotados (cerca de 64 mil pessoas por noite).