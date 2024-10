A última fase da "The Eras Tour", de Taylor Swift, arranca na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, em Miami, nos Estados Unidos. O último concerto da digressão está marcado para 8 de dezembro em Vancouver, no Canadá.

Esta terça-feira, 16 de outubro, a artista norte-americana anunciou o lançamento de um livro dedicado à "The Eras Tour". No teaser, a equipa da super-estrela pop revelou alguns dados sobre a digressão.

No total, Taylor Swift atuou em 152 estádios de 51 cidades de todo o mundo. Ao longo da "The Eras Tour", a artista viajou por cinco continentes.

De acordo com os dados revelados no teaser do novo livro, a cantora norte-americana esteve 517 horas em palco e atuou para 10,1 milhões de fãs.

Em Portugal, Taylor Swift estreou-se no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio, com dois concertos esgotados (cerca de 64 mil pessoas por noite).