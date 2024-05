Are you ready for it? Depois de uma longa espera, Taylor Swift está de volta à Europa para uma série de concertos no âmbito da "The Eras Tour". A nova fase da digressão arranca esta quinta-feira, dia 9 de maio, Paris La Défense Arena, em França.

Depois de Paris, a artista norte-americana segue para Estocolmo, na Suécia, nos dias 17, 18 e 19 de maio. Já a 24 e 25 de maio, Taylor Swift estreia-se em Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Depois de Portugal, a artista segue viagem para Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Suíça, Itália, Alemanha, Polónia, Austria e regressa depois ao Reino Unido, a Londres, onde termina a viagem europeia.

Nos concertos, Taylor Swift viaja por todas as eras da sua carreira. No total, o alinhamento conta com cerca de 50 canções - com o lançamento de "The Tortured Poets Department", a cantora deverá completar a setlist com os temas do novo e premiado álbum, lançado a 19 de abril.

Nos espectáculos da "The Eras Tour", a 'loirinha' apresenta ainda "canções surpresa".

ALINHAMENTO "THE ERAS TOUR":

Miss Americana & The Heartbreak Prince (shortened) Cruel Summer The Man You Need To Calm Down (shortened) Lover The Archer Fearless (shortened) You Belong With Me Love Story tis the damn season*** willow marjorie (shortened) champagne problems tolerate it …Ready For It? Delicate Don’t Blame Me Look What You Made Me Do Enchanted Long Live** 22 We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble All Too Well (10 Minute Version) invisible string* betty the last great american dynasty august illicit affairs (shortened) my tears ricochet cardigan Style Blank Space Shake It Off Wildest Dreams (shortened) Bad Blood (shortened) Surprise Guitar Acoustic Song Surprise Piano Acoustic Song Lavender Haze Anti-Hero Midnight Rain Vigilante Shit Bejeweled Mastermind Karma

Nas cidades que vão receber os concertos de Taylor Swift, a procura e os preços dos hotéis aumentou significativamente. Em Lisboa, os hotéis registaram um aumento de 20% nas taxas de ocupação nos dias dos concertos.