É a notícia mais aguardada pelos 'swifties' e a confirmação oficial pode chegar em breve: segundo o The Sun, Taylor Swift vai fazer uma digressão na Europa e no Reino Unido. A equipa da artista norte-americana ainda não confirmou a informação, mas várias fontes adiantam que as datas dos concertos serão anunciadas em breve.

Além do jornal inglês, a revista NME também adianta que as "datas internacionais" (fora dos Estados Unidos) serão anunciadas.

Em novembro, nos MTV Europe Music Awards, a norte-americana confessou que espera reencontrar-se com os seguidores durante a digressão. “Mal posso esperar para vos ver na digressão. Adoro-vos tanto”, disse Taylor Swift aos fãs europeus.

Nas redes sociais, os ‘swifties’ acreditam que esta foi a primeira confirmação de que estão a ser preparados concertos na Europa - para já, a artista apenas anunciou a “Eras Tour” nos Estados Unidos.