Taylor Swift não tira férias. Depois do sucesso de "Midnights" e de ter batido vários novos recordes, a cantora prepara-se para um novo lançamento. Segundo o The Sun, a norte-americana já regravou o álbum "Speak Now", lançado originalmente em 20210.

O jornal inglês avança que "Speak Now (Taylor’s Version)" deverá ser lançado até março, antes do arranque da digressão "The Eras Tour", nos Estados Unidos. "Taylor esteve discretamente no estúdio a trabalhar na regravação de 'Speak Now' e '1989'. Todos os detalhes ainda estão a ser resolvidos, mas 'Speak Now (Taylor’s Version)' deve sair nos próximos meses, antes que de arrancar a sua digressão mundial", adianta a publicação.

Em 2021, Taylor Swift lançou novas versões de "Fearless" e "Red". A cantora norte-americana decidiu começar a regravar os seus primeiros álbuns depois de ter terminado o contrato com a sua antiga editora.

No verão de 2019, a estrela começou uma batalha pública com o magnata da indústria Scooter Braun depois de a sua empresa ter adquirido a ex-editora de Swift, dando ao novo dono uma participação maioritária nos 'masters' dos seus primeiros seis álbuns.

A disputa, aliada à determinação da cantora em regravar esses discos, abriu uma discussão sobre quem é o dono da obra de um artista, bem como as condições em que jovens talentos assinam os seus contratos.

A etiqueta Big Machine de Nashville lançou "Fearless" em 2008, um primeiro grande sucesso que combinou pop e country e que renderia a Swift quatro Grammys, incluindo Melhor Álbum do Ano. O disco vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos.

Pouco antes da disputa entre Swift e Braun se tornar pública, a estrela assinou um novo contrato com o grupo Universal Music que lhe deu o controlo das suas canções a partir de então.