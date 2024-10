Taylor Swift contou com uma convidada especial no concerto do passado sábado, dia 26 de outubro, em Nova Orleães, nos Estados Unidos. No momento das canções surpresa ('surprise songs'), a artista norte-americana chamou a palco Sabrina Carpenter.

Como é habitual, depois dos concertos na cidade, Taylor Swift partilhou nas redes sociais um pequeno texto sobre o fim de semana. Na publicação no Instagram, a cantora norte-americana elogiou a amiga e colega, frisando que vai sempre lembrar-se da atuação surpresa da "princesa da pop dos nossos sonhos".

"Ela teve um dia de folga na sua agenda da digressão. (...) O concerto dela é fisicamente intenso e incrível e ela podia ter ficado a descansar no seu tempo livre. Uma das razões pelas quais a respeito tanto é que ela faz coisas assim, sai do seu caminho para dar aos fãs um momento surpresa que eles não esperavam", destacou a superestrela norte-americana.

No concerto, Taylor Swift começou por tocar à guitarra "Espresso". "Achavam bem se eu ligasse para ela para vocês dizerem olá?", perguntou a estrela pop. Para surpresa da multidão, Sabrina Carpenter surgiu em palco para cantar o grande sucesso da sua carreira.

Depois de "Espresso", seguiu-se "Is It Over Now?", de "1989 (Taylor's Version)", e "Please Please Please", de Sabrina Carpenter.

"Ela literalmente só tem um dia de folga. Ela está em digressão e é uma loucura que tenha vindo atuar para nós", disse Taylor Swift ao despedir-se da artista.

Veja o vídeo: