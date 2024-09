Sabrina Carpenter foi a responsável por uma das atuações mais aplaudidas da noite dos MTV Video Music Awards. A cerimónia aconteceu na madrugada desta quarta para quinta-feira, de 11 para 12 de setembro, em Nova Iorque.

Em palco, a artista interpretou o temas "Please Please Please", "Taste" e"Espresso". Durante a atuação, Sabrina Carpenter esteve rodeado por extraterrestres - em referência ao videoclipe de "Taste".

No final, a artista beijou um dos alienígenas e o momento tornou-se viral nas redes sociais.

Na cerimónia, Sabrina Carpenter venceu uma das estatuetas mais cobiçadas anualmente, a de Canção do Ano, por "Espresso". Beyoncé ("Texas Hold ‘Em"), Jack Harlow (“Lovin On Me”), Kendrick Lamar (“Not Like Us”), Taylor Swift com Post Malone (“Fortnight”) e Teddy Swims (“Lose Control”) também estavam nomeados.