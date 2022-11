A ocupação total foi liderada pelo tema "Anti-Hero", no primeiro lugar da Billboard Hot 100.

É a primeira vez nos 64 anos de história da lista que um único artista conquistou todo o top 10, disse a Billboard.

O último artista que chegou perto foi Drake, que conquistou nove posições em setembro de 2021.

"10 de 10 da Hot 100??? No meu 10º álbum??? ESTOU EM COMPLETO CAOS", tweetou Swift, com um aceno para a dedicação dos seus fãs em procurar pistas escondidas no seu conteúdo, incluindo títulos, números e datas.

Swift editou o aguardado "Midnights" a 21 de outubro. O disco estreou-se no topo da tabela de álbuns da Billboard com a maior semana de lançamento desde "25", dr Adele, em 2015.

O lançamento do décimo álbum de Taylor Swift travou o Spotify durante algumas horas. Mesmo assim, "Midnights" estabeleceu o recorde de álbum mais ouvido num dia, de acordo com a plataforma de streaming.

As 13 canções do álbum contam "a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida", disse Swift. Juntas, formam "um quadro completo das intensidades dessa hora misteriosa e louca".

O último lançamento de Swift mostra o regresso à pop e relembra alguns dos seus êxitos anteriores depois de dois álbuns pandêmicos, “Folklore” e “Evermore”, voltados para a folk.

O disco surge após a cantora de 32 anos registar um sucesso retumbante ao cumprir sua promessa de regravar os seus primeiros seis álbuns, para que possa controlar os seus direitos.

Até agora, lançou duas regravações: "Fearless" e "Red", ambos com "Taylor's Version" (Versão de Taylor) no nome.

Swift ainda tem quatro álbuns por regravar, depois de ter sido autorizada contratualmente a iniciar o processo em novembro de 2020.