A digressão que dominou os Estados Unidos na primavera e verão de 2023, está de volta.

Depois de uma breve pausa, que proporcionou aos fãs o lançamento do filme concerto “Taylor Swift: The Eras Tour” e da regravação do álbum “1989 (Taylor’s Version)”, a “loirinha” regressa com mais concertos, sendo que os primeiros acontecem já nos dias 9, 10 e 11 de novembro, no Estádio River Plate, na Argentina.

Mas há quem já esteja desde junho acampado para ver a cantora norte-americana.

Segundo a revista Pitchfork, foram colocadas quatro tendas – cada uma controlada por cerca de 60 pessoas - nas imediações do Estádio River Plate, onde a artista vai dar três concertos. De acordo com a publicação, os fãs com bilhetes para a plateia em pé têm-se revezado por turnos cuidadosamente planeados por dois organizadores, que apontam tudo em folhas de cálculo, nomeadamente as horas que cada um pernoita dentro das tendas e em que condições climáticas - quem permanecer mais tempo acampado terá mais possibilidades de ficar nas filas da frente.

“O facto de haver tantas pessoas torna tudo mais fácil”, conta uma fã de 20 anos à Pitchfork. "Todos temos horários diferentes o que permite que nos organizemos", acrescentou, garantindo que a mãe permite que acampe nas imediações do estádio, desde que não baixe as notas na escola.

Segundo adianta a publicação "para que o lugar seja mantido, é obrigatório pernoitar nas tendas pelo menos uma vez por mês, para além de permanecer no local por 60 horas mensais".

Depois dos concertos na Argentina, “The Eras Tour” voará para o Brasil para mais seis espetáculos, os últimos de 2023. A digressão da cantora norte-americana regressará em 2024 para mais concertos, sendo que dois deles passam pelo Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio.