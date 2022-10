Taylor Swift nunca atuou em Portugal - a artista era a cabeça de cartaz da edição de 2020 do NOS Alive, mas cancelou toda a sua digressão devido à pandemia da COVID-19. Com o lançamento de "Midnights", muitos fãs têm especulado sobre possíveis concertos na Europa.

Nas últimas digressões, a agenda da artista norte-americana tem contado com poucas datas e, para já, não há informações sobre a agenda de concertos na Europa. Nas redes sociais, várias fontes têm avançado que Taylor Swift irá apenas atuar em estádios, mas a equipa da cantora não confirma os rumores.

Mas já há uma certeza: esta segunda-feira, dia 17 de outubro, no seu site oficial, Taylor Swift confirmou que está a ser preparada uma digressão no Reino Unido.

De acordo com a nota publicada, os fãs que encomendarem o novo álbum da artista na loja oficial do Reino Unido vão receber um código de acesso à pré-venda "para as próximas datas dos concertos de Taylor Swift, que ainda vão ser anunciadas".