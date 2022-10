O muito aguardado álbum de Taylor Swift, "Midnights", chega esta sexta-feira, dia 21 de outubro, às lojas e aos serviços de streaming de música. Ao longo das últimas semanas, a artista norte-americana revelou pistas sobre o disco, mas os detalhes permanecem guardados a sete chaves.

De acordo com as informações já disponibilizadas nas várias plataformas de música, "Midnights" terá 44 minutos de duração, sendo o álbum mais curto da carreira da cantora. Até agora, o título pertencia a "1989", com 48 minutos.

Conhecida por criar canções longas, o tema de maior duração do novo álbum é "Snow On The Beach" quatro minutos e 16 segundos), com Lana Del Rey. Já a faixa mais curta, dom dois minutos de 44 segundos, é "Vigilante Shit".

No total, "Midnights" vai contar com 13 canções. Já a versão deluxe do álbum apresenta mais três temas: "Hits Different", além das remisturas "You’re On Your Own, Kid" e "Sweet Nothing".

Para o lançamento, o Spotify preparou uma página especial e onde é possível fazer 'pre-save' do álbum - a funcionalidade só está disponível na App para smartphones (ver aqui).

Alinhamento de "Midnights":