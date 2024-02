Jack Antonoff venceu o prémio de Produtor do Ano, Não Clássico na 66.º edição dos Grammys Awards.

O músico conquistou o galardão da categoria pelo terceiro ano consecutivo. Dernst “D’Mile” Emile II, Hit-Boy, Metro Boomin e Daniel Nigro também estava na corrida ao prémio.

Jack Antonoff conquistou o Grammy pelo seu trabalho nos álbuns "Midnights", de Taylor Swift, "Did You Know That There A Tunnel Under Ocean Blvd", de Lana Del Rey, e "Being Funny In A Foreign Language", dos The 1975.

Com a vitória, Antonoff passa a ser o segundo artista com o maior número de vitórias na categoria Produtor do Ano, Não Clássico empatado com David Foster, Quincy Jones (duas solo, uma com Michael Jackson) e Pharrell Williams (duas solo, uma como parte dos Neptunes). Já o recorde pertence a Babyface com quatro vitórias no total - três solo e uma com LA Reid.