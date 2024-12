Os The Academic vão regressar a Portugal no próximo ano para dois concertos. A banda vai subir ao palco do Hard Club, no Porto, a 13 de maio de 2025 e no dia seguinte, 14, atua no Capitólio, em Lisboa.

Os bilhetes para os dois espetáculos estarão disponíveis a partir das 09h00 desta sexta-feira, 6 de dezembro, nos locais habituais.

"No cenário musical em constante mudança, The Academic emergiu como uma força a ser reconhecida. Depois que o seu álbum de estreia, 'Tales From The Backseat', disparou para o topo das tabelas em 2018, o quarteto irlandês embarcou numa jornada global em digressão pelo Reino Unido, Europa e América do Norte", lembra a promotora House of Fun.