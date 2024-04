Os britânicos The Cult estão de regresso a Portugal em julho, para dois concertos nos coliseus. Dia 16 de julho atuarão no Coliseu do Porto e dia 17 de julho no Coliseu de Lisboa. Os bilhetes estarão à venda no dia 19 de abril, anunciou a promotora House of Fun esta terça-feira, 16 de abril.

Estes espetáculos farão parte da digressão europeia "The 8424 Tour", que comemora os 40 anos da banda. O alinhamento terá canções dos 11 álbuns dos The Cult, pioneiros do pós-punk, hard rock e experimentalismo.

"Com a sua destreza musical, atitude descomprometida e presença cativante, forjaram uma identidade única. O duo imprimiu uma marca permanente na música moderna, moldando profundamente a sua trajectória", assinala a promotora em comunicado.

Os bilhetes para os concertos estarão disponíveis a partir das 10 horas de dia 19 de abril na Ticketline, BOL, Coliseu do Porto, Coliseu de Lisboa e houseoffun.pt.