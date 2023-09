De acordo com as informações partilhadas, "a noite segue o line-up e ordem da 'The Tour Eras'".

No dia 30 de setembro, o Hard Club, no Porto, vai receber uma festa dedicada a Taylor Swift, que se estreia em Portugal em maio de 2024. "Dia 30 de Setembro temos um encontro marcado no Porto (uma produção de Posh Club Lisbon) para todos os eternos apaixonados e fãs da Tylor em Portugal", anunciou a organização nas redes sociais. O arranque da festa está marcado para as 23h30. Os bilhetes já se encontram à venda (ver aqui). A entrada custa 15 euros, já o bilhete com oferta de "óculos de coração ('Lover') está à venda por 20 euros. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram