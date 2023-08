Há motivos para os funcionário cantarem "The Lucky One".

Taylor Swift decidiu brindar os motoristas dos camiões que transportam os materiais para os seus concertos. Segundo o TMZ, a artista norte-americana ofereceu um bónus de 100 mil dólares - cerca de 91 mil euros - aos funcionários.

De acordo com as fontes citadas pelo site, o "presente" foi distribuído no passado sábado, dia 29 de julho, antes do concerto em Santa Clara, na Califórnia.

O bónus foi entregue aos camionistas que ajudam no transporte dos equipamentos da "The Eras Tour". No total, cerca de 50 pessoas receberam o "cheque" de Taylor Swift - a cantora teve de desembolsar cinco milhões de dólares.