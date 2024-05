Depois da passagem por Lisboa, Taylor Swift levou a "The Eras Tour" até Madrid. A cantora norte-americana subiu ao palco do estádio Santiago Bernabéu nos dias 29 e 30 de maio e, em cada noite, foi recebida por mais de 72 mil fãs.

Em todos os concertos da digressão, em "We Are Never Ever Getting Back Together", Kameron Saunders, um dos bailarinos de Taylor Swift, diz uma frase na língua do país do concerto. Depois de "Nem que a vaca tussa" no espetáculo de 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa, em Madrid o dançarino disse "Ni de coña".

O norte-americano escolhe sempre frases que se identifiquem com o tema da letra da canção do álbum "Red".

Veja o vídeo:

Taylor Swift atuou pela primeira vez em Portugal, no âmbito da digressão mundial “The Eras Tour”. Os dois concertos em Lisboa foram anunciados praticamente há um ano e os bilhetes esgotaram rapidamente, com um preço a variar entre os 62,50 e os 539 euros, sem taxas.

A digressão, que celebra a carreira de Taylor Swift, com um alinhamento que inclui os temas mais populares, só terminará em dezembro deste ano em Vancouver, no Canadá.

Esta digressão mundial de Taylor Swift já bateu recordes e foi a primeira a ultrapassar os mil milhões de dólares (cerca de 923 milhões de euros) em receitas, de acordo com a revista Forbes.