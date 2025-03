"Ao longo da minha vida, a música significou muito para mim. Sei que o mesmo acontece com tantas outras pessoas. Tem uma capacidade extraordinária de nos trazer à memória recordações felizes que pareciam esquecidas, de nos confortar nos momentos de tristeza e de nos transportar para lugares distantes", confessa o Rei Carlos III no vídeo de promoção ao seu novo projeto.

Esta quinta-feira, dia 7 de março, a Apple Music anunciou um programa de rádio especial. "The King’s Music Room" estreia-se na próxima segunda-feira, 10 de março.

O formato foi gravado no Palácio de Buckingham e será disponibilizado no serviço de streaming a partir das 6h00, com transmissões adicionais ao longo de segunda e terça-feira. A playlist vai apresentar uma seleção de canções que refletem o gosto pessoal do monarca.

O programa de rádio começará com uma introdução lida pelo próprio Rei Carlos III e contará com várias histórias sobre como descobriu as músicas.

"A música consegue elevar o nosso espírito de tal forma – e ainda mais quando nos reúne em celebração. Em outras palavras, traz-nos alegria", destaca.

Veja o teaser: