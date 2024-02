“Masters of the Air” teve mais espectadores no seu fim de semana de estreia do que qualquer série da história da Apple TV+ durante a sua primeira temporada, informou a plataforma, citada pela Variety.

Sem revelar o número de espectadores, isto coloca a minissérie épica de guerra, que conta com Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman como produtores executivos, à frente as primeiras temporadas de programas mediáticos como “The Morning Show”, “Severance” e “Hijack”.

“Masters of the Air” chegou a 26 de janeiro, com os dois primeiros episódios. Os restantes têm estreado semanalmente, às sextas-feiras. O nono e último episódio será lançado a 15 de março.

Segundo a Variety, a audiência em toda o Apple TV+ aumentou 65% em todo o mundo em comparação com o período de sete dias anterior após a estreia da minissérie. A plataforma reporta que manteve um crescimento de dois dígitos em mais de 100 territórios.

Com guião de John Orloff, "Masters of the Air" conta com Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa no elenco.

A minissérie é baseada no livro de Donald L. Miller e segue os Bloody Hundredth, enquanto levam a cabo bombardeamos contra os nazis. "Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviadores arriscam suas vidas com o 100º Grupo de Bombardeiros, uma irmandade forjada pela coragem, perda e triunfo", resume a Apple TV+.

TRAILER.